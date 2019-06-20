اليمن يدعو واشنطن لإجبار الحوثي على تصحيح مسار المساعدات

طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، بدور أمريكي يضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية، من أجل تصحيح مسارات المساعدات في اليمن.

جاء ذلك في حديث له خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

واستعرض عبدالملك في اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، والبرامج المشتركة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بينها الوكالة الأمريكية للتنمية.

وتطرق إلى تحذير مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا هذا الأسبوع، بسبب تحويلها لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

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وأوضح عبدالملك أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن هو دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة وتعافي الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.

وشدد على أن الحكومة لا تريد إيقاف المساعدات، بل ممارسة المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية.

وبين أن جماعة الحوثي تقوم بنهب المساعدات المخصصة للمواطنين اليمنيين الذين يعانون بسبب الحرب، وأن أمريكا تعد إحدى الدول الكبرى في العالم وأحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين، مشددا على أنه يقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة في عملية السلام وفقاً للمرجعيات والمسارات المحددة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب.



كما أكد حفاظ الولايات المتحدة على مبادئها بشأن عمل الأمم المتحدة للحفاظ على مصداقية الجهود الأممية في اليمن.

يأتي ذلك بعد أيام من تحذير مدير برنامج الغذاء العالمي من احتمالية تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بسبب عوائق وانتهاكات بحق العمل الإغاثي نفذت من قبل الانقلابيين.