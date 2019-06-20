مسؤول يمني يتهم إيران باستخدام بلاده لتهديد الملاحة

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إيران بنشر الإرهاب في اليمن عبر وكلائها الحوثيين، مشيرا إلى أن طهران تستخدم البلاد كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية.



جاء ذلك خلال لقاء الإرياني مع أليسون مينور مدير عام مكتب اليمن وعمان وجو فرانسيسكون مدير عام مكافحة الإرهاب وميشيل مارتن مدير عام الإعلام في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات خلال اللقاء أكدت أن إيران تستمر في عمليات تهريب الأسلحة، ودعم مليشيا الحوثي الانقلابية بخبرات تطويرها، وحذرت من الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وأضاف أن مليشيا الحوثي تقوم بتغذية الفكر الإرهابي الطائفي واستقطاب الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل ووقود للحرب من خلال عمليات غسل العقول والشحن الطائفي التي تقوم بها في المدارس بهدف تنمية الفكر الإرهابي.



وتابع، أكدت أن الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لا يمكن أن تقبل بوجود أي دور لإيران في بلادنا، فإيران لم تقدم لبلادنا وشعبنا سوى الموت والدمار والطائفية المقيتة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن اللقاء تطرق إلى جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب والتطرف وترميم النسيج الاجتماعي.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بممارسة كل أشكال الضغط على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.