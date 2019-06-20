باحث أمريكي: السلام لن يتحقق في ظل نظام طهران

أكد باحث أمريكي أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا ما دام النظام الإيراني في السلطة.

وأشار رفيع زاده، الباحث في العلوم السياسية ورئيس المجلس الأمريكي الدولي المعني بالشرق الأوسط، في مقال نشر على موقع معهد "جيتستون" الأمريكي الخميس، أن "تحليل الأعمال الإرهابية والصراعات والحروب والتوترات في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم يكشف عن وقوف النظام الإيراني وراءها".

وأضاف الباحث أن "إيران، التي تتسابق نحو امتلاك سلاح نووي، ليست مهتمة بالسلام".

وأوضح زاده أن "النظام الإيراني يزود مليشيا الحوثي في اليمن بالأسلحة ويواصل تهريب الأسلحة والتكنولوجيا غير المشروعة إليها، كما أن مليشيا الحرس الثوري الإيرانية تستخدم طريقا جديدا لنقل شحنات الأسلحة إلى الحوثيين عبر الخليج سرا".

Advertisements





وبين الباحث أن "مليشيا فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني تمتلك نفوذاً كبيراً في العراق من خلال تكتل يضم 40 مليشيا تعمل تحت تعمل تحت راية قوات الحشد الشعبي".

وألمح إلى أن "فيلق القدس وجد مصادر جديدة للتمويل لتجنب العقوبات الأمريكية الحالية ضد إيران".

وأوضح زاده أن "فيلق القدس هو المسؤول عن تنظيم وتدريب وتسليح وتمويل المليشيات الإيرانية في الدول الأجنبية؛ وشن الحروب بشكل مباشر وغير مباشر وإثارة الاضطرابات في الدول الأخرى لتعزيز هيمنة إيران ومصالحها الأيديولوجية؛ إضافة إلى اغتيال الشخصيات السياسية الأجنبية والمعارضين الإيرانيين البارزين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "فيلق القدس اخترق البنية التحتية السياسية والاستخباراتية والعسكرية في العراق، وأنه يتخذ قرارات ينبغي أن يصدرها القادة والسياسيون العراقيون".

وأشار الباحث إلى تصريح سابق لقاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس الإيرانية، قال فيه: "إنني أتحكم في السياسة الإيرانية تجاه العراق ولبنان وغزة وأفغانستان، سفيرنا في بغداد عضو في فيلق القدس، والشخص الذي سيأتي بعده سيكون عضواً في فيلق القدس".