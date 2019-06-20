ترامب يقول إيران ارتكبت خطأ جسيما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس في المجال الجوي الدولي حسبما أعلنت واشنطن. وقال ترامب في تغريدة ”إيران ارتكبت خطأ جسيما!“.

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