انت الان تتابع ارتفاع اسعار النفط بعد اسقاط ايران طائرة مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الخميس في الأسواق العالمية بعد أن أعلنت إيران اسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز الذي يشكل ممرا رئيسيا لشحنات النفط.
كما تعززت اسعار النفط بعد أن أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة قريبا، فيما انخفض الدولار وعائدات الخزينة الأميركية.
وقال المحلل نيل ويلسون في موقع "ماركتس.كوم" للتعاملات "ارتفع سعر النفط بعد تقارير عن اسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة".
واضاف "سيزيد ذلك من التوترات في المنطقة ويدعم أسعار النفط على المدى القصير".
وفي تعاملات الصباح المتأخرة سجل سعر برنت بحر الشمال في سوق لندن تسليم شهر آب/اغسطس ارتفاعا بمقدار 1,49 دولار أو 2,4% ليصل إلى 63,31 دولار للبرميل.
كما ارتفع نفط غرب تكساس المتوسط في سوق نيويورك تسليم تموز/يوليو بمقدار 1,49 دولار للبرميل أو مانسبته 2,8% ليصل سعر البرميل إلى 55,25 دولار.
وكان سعر النفط سجل انخفاضا طفيفاً الأربعاء رغم أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضا في المخزونات الأميركية ما يشير إلى زيادة الطلب، وأنباء عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وغيرها من الدول بقيادة روسيا وافقت على موعد لمناقشة اجراء مزيد من الخفض على الإنتاج.
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