ترمب ردا على سؤال بشأن طبيعة الرد على إيران: “سترون قريبا”

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا لديها وثائق على أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطها إيران كانت في الأجواء الدولية.

وعن سؤال بشأن طبيعة الرد على إيران، قال: “سترون قريبا”.

وأضاف: “إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأمريكية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي”.