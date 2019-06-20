الان تتابع البنتاغون: تقارير إيران عن إسقاط طائرة الاستطلاع في أجوائها كاذبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 7:24 م, 20 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن تقارير إيران عن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية في أجوائها كاذبة، مضيفة: “طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة كانت تحلق على ارتفاع كبير على بعد 34 كيلومترا قبالة ساحل إيران”.

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