حلو: مصالحة الجبل بحاجة إلى أمثال المطران عبدالساتر من أجل الحرص عليها

أعرب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو، عن سعادته بتعيين المطران بولس عبدالساتر راعيا لأبرشية بيروت للموارنة، معتبرا أن "هذا القرار الكنسي إنّما اختار الشخص المناسب في المكان المناسب وفي هذه الظروف الاستئنائية المفصلية التي يجتازها لبنان، ما يستدعي أن يكون هناك حكمة وأصحاب رأي سديد في معالجة كل الملفات بعقلانية، والمطران عبدالساتر من هذه الطينة حيث نأمل منه الكثير نظرًا لدوره وتاريخه في خدمة الكنيسة والمسيحيين واللبنانيين"، مثنيا على دور السلف المطران بولس مطر الذي خدم رعيته بإخلاص وتفانٍ وعمل على وحدة الجبل واللبنانيين.
ولفت في تصريح الى أن "الجبل بكل مكوناته الروحية وفي ظل ما نشهده في هذه المرحلة من خروج البعض عن روحية مصالحة الجبل التاريخية التي أرساها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والخيرين، فهو بحاجة إلى أمثال المطران بولس عبدالساتر من أجل الحرص على هذه المصالحة وعلى استمرار التواصل بين كل أهل الجبل بعيدًا عن العصبيات المذهبية والطائفية ونبش القبور"، متمنّيًا للمطران عبدالساتر التوفيق في مهامه الكنسية".
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