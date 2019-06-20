جبهة العمل أشادت بتشييد الجيش لبرج مقابل البرج الاسرائيلي عند حدود الناقورة

أشادت "​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​" بـ"معادلة البرج بالبرج وبالموقف الجريء والشجاع الذي اتخذته قيادة ​الجيش اللبناني​ سريعاً فأطلت برأسها الشامخ في ​رأس الناقورة​ اللبنانية بتشييد برج بالتوازي مع برج أنشأه ​الجيش الإسرائيلي​ عند نقطة حدودية في الأراضي الفلسطينية تسمى بنقطة التحفظ".

ونوّهت الجبهة في بيان لها، بـ"العقيدة العسكرية الوطنية للجيش اللبناني التي كرّست هذا النهج في الدفاع عن حياض الوطن وسيادته ووحدته".