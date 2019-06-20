جبهة العمل أشادت بتشييد الجيش لبرج مقابل البرج الاسرائيلي عند حدود الناقورة

أشادت "جبهة العمل الإسلامي في لبنان" بـ"معادلة البرج بالبرج وبالموقف الجريء والشجاع الذي اتخذته قيادة الجيش اللبناني سريعاً فأطلت برأسها الشامخ في رأس الناقورة اللبنانية بتشييد برج بالتوازي مع برج أنشأه الجيش الإسرائيلي عند نقطة حدودية في الأراضي الفلسطينية تسمى بنقطة التحفظ".
ونوّهت الجبهة في بيان لها، بـ"العقيدة العسكرية الوطنية للجيش اللبناني التي كرّست هذا النهج في الدفاع عن حياض الوطن وسيادته ووحدته".
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