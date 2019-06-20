قتيل وجريح بتصادم على اوتوستراد الناعمة وجريح بتصادم داخل نفق السفارة الكويتية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قتيل وجريح نتيجة تصادم بين بيك آب ودراجة نارية على اوتوستراد ​الناعمة​ باتجاه بيروت، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق ​السفارة الكويتية​ باتجاه ​المطار​ وحركة المرور كثيفة في المحلة.