قتيل وجريح بتصادم على اوتوستراد الناعمة وجريح بتصادم داخل نفق السفارة الكويتية

أفادت غرفة التحكم المروري عن قتيل وجريح نتيجة تصادم بين بيك آب ودراجة نارية على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق السفارة الكويتية باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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