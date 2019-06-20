عميد الخارجية في "الحزب القومي السوري" التقى سفيرة سويسرا في لبنان

التقى عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​قيصر عبيد​ سفيرة ​سويسرا​ في ​لبنان​ مونيكا كيرغوز، وبحث معها عددا من المواضيع.

وأكدت كيرغوز خلال اللقاء أن بلادها مستمرة في التزاماتها بتقديم المساعدات للبنان وسورية و​النازحين السوريين​ وتجاه منظمة ​الانروا​ وعلى كافة الأصعدة، معتبرة أن "هذه الإلتزامات، لا سيما تجاه الأزمات والمشكلات الانسانية، في رأس سلم اولويات سويسرا، وكذلك الحرص الدائم على استقرار الدول والمجتمعات"، مشددة على اهمية الأعمال التي تساهم في التخفيف من حدة الأزمات، وتحول دون تفاقمها.

من جهته، اعتبر عبيد أن "الاحتلال الاسرائيلي والارهاب ورعاتهم، هم المسؤولون عن الويل والأزمات التي حلّت بشعبنا، وأن مساعدة أبناء شعبنا، موقف اخلاقي وانساني، يرسخ حقيقة تعرضه للعدوان والتهجير، وبأن هناك احتلالا وارهاباً تسببا بمعاناته وازماته"، معربا عن تقديره لما تقدمه سويسرا من مساعدات، معربا عن أمله بأن "تلعب دوراً فاعلاً على المستوى السياسي، على غرار فاعلية دورها الانساني الحيادي".