قوى الأمن: تعميم صورة موقوف بجرم إنتحال صفة امنية وابتزاز

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 19/6/2019 وفي محلة بشارة الخوري، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات والمكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: م. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر عدد /2/ بجرم انتحال صفة امنية وابتزاز"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه من قبل فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، اعترف انه في خلال شهر ونصف أقدم على حوالي 20 عملية ابتزاز عبر انتحال صفة امنية والاستيلاء على أموال المواطنين وبخاصة في الأماكن التالية: سامي الصلح، قصقص وعمر بيهم"ز
وعممت المديرية بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 01/611019، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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