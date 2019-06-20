قوى الأمن: تعميم صورة موقوف بجرم إنتحال صفة امنية وابتزاز

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 19/6/2019 وفي محلة ​بشارة الخوري​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات والمكثفة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من توقيف المدعو: م. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر عدد /2/ بجرم انتحال صفة امنية وابتزاز"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه من قبل فصيلة ​طريق الشام​ في وحدة ​شرطة بيروت​، اعترف انه في خلال شهر ونصف أقدم على حوالي 20 عملية ابتزاز عبر انتحال صفة امنية والاستيلاء على أموال المواطنين وبخاصة في الأماكن التالية: ​سامي الصلح​، قصقص وعمر بيهم"ز

وعممت المديرية بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 01/611019، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.