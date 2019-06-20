نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: قبضنا على المتورطين بفض الاعتصام بالخرطوم

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو "القبض على الأشخاص المتورطين في فض الاعتصام، وتقديم كل من تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية"، مشيراً إلى "أننا لن نجامل أحدا، وسيأتي يوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه".
وأوضح أن "المجلس العسكري متمسك بمحاكمة رموز النظام السابق، وأنه من الآن وصاعدا ستبدأ كل المحاكمات، ولن يؤثروا على سير العدالة، وسيحتكمون إليها"، مشيراً إلى أنه "انتهى عهد وحكم المؤتمر الوطني وسنقبض على الرموز الفاسدة والمجرمين لاسترداد أموال الشعب السوداني".
وشدد على أن "المجلس العسكري، لن يشكل حكومة كفاءات في الفترة الحالية، دون التوصل إلى توافق مع الجميع تفاديا لخروج التظاهرات".
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