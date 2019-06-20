الرئيس السابق للإنتربول يقر بتلقيه رشى

أقر الرئيس السابق للانتربول مينغ هونغوي بتلقيه رشى بلغت 2,1 مليون دولار اثناء محاكمته في الصين،.
وقالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانجين في شمال الصين إن مينغ "أظهر توبته" خلال الجلسة، مشيرة الى أنّ الحكم سيعلن "في موعد او توقيت محدد".
واعلنت المحكمة أن "مينغ استغل وضعه ومناصبه ومن بينها نائب وزير الشرطة ورئيس الشرطة البحرية لتلقي رشى بلغت 14,46 مليون يوان (2,1 مليون دولار) في الفترة بين 2005 و2017".
ومينغ ضمن عدد كبير ومتزايد من قيادات الحزب الشيوعي الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ والتي يقول معارضوه إنها وسيلة للقضاء على اعدائه.
وعاقبت السلطات أكثر من مليون موظف حتى الآن خلال حكم شي المستمر منذ ست سنوات.
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