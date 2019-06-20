الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل مسؤولية أي تداعيات قادمة

أكّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف "أننا نأمل ألا يكرر أعداؤنا مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية"، مشددًا على أن "​واشنطن​ تتحمل مسؤولية أي تداعيات قادمة".

ورأى ظريف، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بشن "إرهاب اقتصادي" على إيران، كما قامت بعمل سري ضدنا وأصبح الآن ينتهك أراضينا"، موضحًا "أننا لا نسعى إلى الحرب معها، لكننا سندافع عن جوّنا وبرّنا وبحرنا".

ولفت ظريف إلى "أننا سنشتكي واشنطن للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة مسيّرة أميركية لمجالنا الجوي"، لافتًا إلى "أننا سنثبت أن أميركا تكذب حيال إسقاط طائرتها في المياه الدولية ونقدم هذا الاعتداء الجديد للأمم المتحدة".