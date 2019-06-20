الداخلية الجزائرية: إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غات الليبية

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن "إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان بلدة غات الليبية المنكوبة بسبب فيضانات ضربتها قبل أيام"، مشيرةً إلى أنه "تقرر إرسال المساعدة لمنطقة غات جنوب غرب ليبيا والتي تقع بالقرب من حدود البلدين".
ولفتت إلى انه "تشمل هذه المساعدات 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طنا و18 طنا من مياه الشرب وكميات من الادوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و16 مضخة خاصة بالري".
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