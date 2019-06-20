الداخلية الجزائرية: إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غات الليبية

أعلنت ​وزارة الداخلية الجزائرية​ عن "إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان بلدة غات الليبية المنكوبة بسبب ​فيضانات​ ضربتها قبل أيام"، مشيرةً إلى أنه "تقرر إرسال المساعدة لمنطقة غات جنوب غرب ​ليبيا​ والتي تقع بالقرب من حدود البلدين".

ولفتت إلى انه "تشمل هذه المساعدات 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طنا و18 طنا من ​مياه الشرب​ وكميات من الادوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و16 مضخة خاصة بالري".