عبداللهيان يحذّر ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد ايران

حذّر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان، الرئيس الاميركي دونالد ترامب من "مغبة ارتكاب اي خطأ ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية"، متوجهاً إليه بالقول: "ان اخطاتم فان كلمة الفصل ستكون للجمهورية الاسلامية الايرانية في نهاية المطاف باقتدار".
ولفت إلى أن "ترامب ومتطرفي البيت الابيض تلقوا اليوم رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة المعتدية".
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