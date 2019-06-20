عبداللهيان يحذّر ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد ايران

حذّر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​حسين امير عبداللهيان​، الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من "مغبة ارتكاب اي خطأ ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، متوجهاً إليه بالقول: "ان اخطاتم فان كلمة الفصل ستكون للجمهورية الاسلامية الايرانية في نهاية المطاف باقتدار".

ولفت إلى أن "ترامب ومتطرفي ​البيت الابيض​ تلقوا اليوم رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة المعتدية".