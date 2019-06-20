هنية دعا ملك البحرين الى عدم إستضافة مؤتمر المنامة : جسر للتطبيع مع الاحتلال

أعلن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" ​إسماعيل هنية​ "أننا نرفض مؤتمر ​المنامة​ ونرفض تحويل ​القضية الفلسطينية​ من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، ونرفض أن يكون هذا المؤتمر بوابة للتطبيع مع الاحتلال"، داعيا ملك ​البحرين​ إلى عدم استضافة المؤتمر قائلا "أرجو من جلالة ملك البحرين أن يأخذ قرارا جريئا بعدم عقد هذه الورشة، نرفض عقد هذه المؤتمرات التي تشكل جسرا للتطبيع مع الاحتلال".

وخلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في مدينة غزة، أكد هنية "أننا نعبر بكل وضوح عن رفضنا وعدم قبولنا أن تقوم أي دولة عربية أو إسلامية بعقد هذه المؤتمرات"، مشددا على أن "​الشعب الفلسطيني​ سيتصدى لمخرجات مؤتمر البحرين".

كما أعلن عن فعاليات في "كل الأرض الفلسطينية وخارجها" عشية انعقاد الورشة، مشيرا الى أن "ورشة البحرين تندرج ضمن الجهود الأميركية والإسرائيلية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وهي ورشة واجهتها اقتصادية لكن مضمونها سياسي".