أكّد ​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبكين "أنني لا أرى حرباً في المنطقة لأن الظروف غير متوفرة والجانب الأميركي الذي يهدد ويصعّد ربما فقط لرفع سقف المواجهة ولكن من دون إشعال نار الحرب الحقيقية الكبيرة"، مشيرًا إلى أن "​إيران​ فمستحيل أن نتصور أنها تريد حرباً".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاسبكين: لا أرى حرباً في المنطقة لأن الظروف غير متوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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