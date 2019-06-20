الجبير: لن نسمح لإيران باحتلال اليمن

أكّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ "أننا نحاول العمل مع كافة الأفرقاء في ​ليبيا​ للتوصل إلى حل للأزمة"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على تقليل نفوذ ​إيران​ في ​العراق​ وتعزيز العلاقات مع ​بغداد​".

ولفت الجبير، في مؤتمر صحفي، إلى "أننا نعمل عن كثب مع الشركاء والحلفاء لضمان إمدادات ​الطاقة​ للسوق العالمي"، مشددًا على "أننا لن نسمح لإيران باحتلال ​اليمن​".

واعتبر أن "تقرير المحققة الأممية أغنيس كالامارد في قضية مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ كان منحازا منذ اليوم الأول. ما نشرته المقررة ليس تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة وغير ملزم ، فقد تضمن ادعاءات زائفة نابعة من أفكار مسبقة لدى كالامارد بشأن المملكة"، مشيرًا إلى أن "المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المقررة كالامارد".

وأضاف أن "العلاقات العسكرية مستمرة بين ​بريطانيا​ و​السعودية​ لمصلحة البلدين"، متسائلًا: "كيف يمكن إرسال تعزيزات للخليج ثم محاولة منعنا من تعزيز أمننا لمواجهة التهديدات؟"