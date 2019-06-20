بوريس جونسون يعزز تقدمه لخلافة تيريزا ماي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: عزز النائب المحافظ بوريس جونسون تقدّمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد جولة رابعة من تصويت النواب المحافظين أجريت الخميس واستُبعد على إثرها وزير الداخلية ساجد جاويد.

وحصل جونسون على 157 صوتاً من أصل 311. واستُبعد جاويد الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً، من السباق الذي بات يتنافس فيه ثلاثة مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر الخميس لاختيار المرشحَين النهائيَين.