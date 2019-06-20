شكرا لقرائتكم خبر عن "مراقبون بلا حدود" تعلن متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث بمجال حقوق الإنسان، إن شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، تعتزم متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر لتحديد مدى تنفيذها لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإسان لتطوير وتغيير الأوضاع بها خلال السنوات الأربع القادمة، بعد تمرير ملفها بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف عماد حجاب فى تصريح له، أنه سيتم إصدار تقارير عن حالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات العامة وحرية الاعلام والديمقراطية بقطر بصورة منتظمة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن مبادرة المجتمع المدنى المصرى ستقوم بتفنيد والرد على التقارير التى تصدرها جماعة الإخوان الإرهابية فى ملف حقوق الإنسان بمصر، والتقارير الدولية التى تصدرها منظمات أجنبية تدعمها الجماعة الإرهابية لاصدار ونشر تقارير مزيفة عن مصر .

ولفت عماد حجاب إلى أن مبادرة المجتمع المدنى المصرى سوف تشمل متابعة حالة وأوضاع حقوق بالدول العربية خاصة بالمناطق غير المستقرة فى ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين، والتى تقوم منظمات أجنبية بأصدار تقارير سياسية لها أهداف غير حقوقية عنها وتطبق فيها معايير مزدوجة وتستغلها ضد هذة الدول على المستوى الدولى .