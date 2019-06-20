قبل صدور الفيديو كليب مع لمجرد.. محمد رمضان يقتحم “الطوندونس” في المغرب

اقتحم النجم المصري محمد رمضان، قائمة الفديوهات الأكثر رواجا في “يوتيوب” في المغرب، بفضل فيديو كليبه الجديد “بابا”، الذي أنتجته شركة روتانا.
واستطاع رمضان التمركز في المرتبة الرابعة في “يوتيوب” المغرب، والتربع على عرش قائمة “الطوندونس” في مصر، كما احتل مراتب متقدمة في قوائم خاصة في دول عربية.
وتحدى محمد رمضان عبر ظهوره عاري الجزء الأعلى من جسمه في كليبه الجديد، قرارات المجلس الأعلى للإعلام في مصر، التي تنص لائحته على “عدم التعري” لأي فنان في أعماله الفنية.
وسبق أن خلق محمد رمضان ضجة في مصر، وصلت إلى حدود وقف عضويته في نقابة المغنيين، ومناقشة تصرفه في البرلمان المصري، واعتبر أنه يقدم نموذج “بلطجيا”، يمكن أن يؤثر في الناشئة، وذلك بعدما أحيى حفلا عاري الصدر.
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