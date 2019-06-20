مؤتمر البحرين..الخلفي: نحن من نحدد توقيت إعلان مشاركة المغرب من عدمها

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة هي الوحيدة المخول لها، تحديد توقيت الإعلان المرتبط بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين، “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية” في إطار مايعرف إعلاميا ب “صفقة القرن”.

وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين، خاصة وأنه لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انعقاده، أكد الخلفي، على هامش المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، أن “مواقف المملكة المغربية، المتعلقة بسياسيتها الخارجية، تعبر عنها مؤسساتها في الوقت والسياق المناسب”.

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وشدد على أنه “بالنسبة للحكومة هي التي تحدد، توقيت الاعلان المرتبط بذلك”.

وفي سياق متصل، نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، علمه بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية” في إطار “صفقة القرن”.

ويأتي تصريح العثماني تعليقا على ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمهم على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.