اللجنة المنظمة لـ”الكان” تعتذر للمغاربة بسبب خطأ الخريطة

قدم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتذاره الرسمي، للسلطات المغربية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولكل المغاربة، عن الخطأ الذي اعتبره ” غير مقصود” في “الكليب” الغنائي الرسمي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والذي يظهر خريطة المغرب مبتورة من الصحراء.

وبعث الاتحاد المصري للعبة، رسالة رسمية للجامعة، يقدم فيها اعتذاره الرسمي، ويعتبر هذا الخطأ غير مقصود، كما يشدد أيضا على أن هذا الخطأ ” لا يمكنه أن يؤثر على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين”.

وجاء في الرسالة ذاتها أن ” اللجنة المنظمة للبطولة تؤكد على كامل احترامها للاشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقية وسيادتها الوطنية ورموزها الوطنية”.

وكانت الجامعة، قد أرسلت، رسالة احتجاجية لرئيس اللجنة المنظمة للبطولة، تعبر فيها عن رفضها لظهور هذه الصورة في حفل الافتتاح، وتعبر أيضا عن غضبها من هذا الخطأ، الذي يمس الوحدة الترابية المغربية.

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وكان كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد ربطا اليوم الخميس، اتصالات مع مسؤولين في الاتحاد الفريقي لكرة القدم، وجهات دبلوماسية مصرية، من أجل تصحيح “الخطأ الفادح” الذي تم ارتكابه في الفيديو كليب الرسمي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وأكد مصدر مسؤول لـ”اليوم24″، أن وزارة الخارجية والتعاون، والجامعة، ربطا اتصالات مكثفة مع مسؤولين رياضيين، ودبلوماسيين في مصر، يعبران فيها عن استياء المغاربة من هذا الفيديو، ويطالبان بتوضيح بخصوصه، بالإضافة إلى حدفه الفوري، والاعتذار عنه.

وعبر عدد من المغاربة، عن غضبهم العارم من الخطأ الفادح، الذي وقعت فيه اللجنة المنظمة لنهائيات”الكان” التي ستنطلق يوم غد الجمعة، بالديار المصرية.

ويظهر الكليب الرسمي، الذي تم إطلاقه، قبل ساعات، خريطة القارة الإفريقية، تضم خريطة المغرب وهي مبتورة، وتبرز علم “البوليزاريو” كما تم حدف خريطة تونس، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، كل من وزارة الخارجية، السفارة المغربية في الجمهورية المصرية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، بالتدخل العاجل من أجل تصحيح هذا الخطأ الفادح.

جدير ذكره، أن موقع التذاكر الخاص بالبطولة القارية، سبق له وأن وقع في نفس الزلة، شهر أبريل الماضي، عندما بتر خريطة المغرب، قبل أن يتم حدف الخريطة من الموقع، بعد تدخل الجامعة.