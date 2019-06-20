سلطات الرباط تنهي استعداداتها لتأمين “موازين 2019”.. والمنصوري والحموشي يتفقدان جاهزيتها -صور

أنهت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة الرباط اليوم الخميس، استعداداتها لتنظيم وتأمين فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي ينطلق، رسميا، مساء غد الجمعة.

وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإدارة الدرك الملكي، وكذا مديرية الدراسات والمستندات “لادجيد” مواردها البشرية واللوجيستية لتأمين الدورة 18 من المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة القوات المساعدة، وكذا جهاز الوقاية المدنية.

كما تشارك فرق أمنية خاصة، تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، لتكون مستعدة للتدخل في عمليات نوعية، وفق ما اطلع عليه “اليوم 24” بمحيط منصة السويسي، فيما جرى تعزيز الإحتياطات الأمنية بوحدة للمراقبة عبر كاميرات مثبثة بكافة أرجاء المنطقة.

عبد الرزاق الرميشي، والي الأمن ورئيس المنطقة الأمنية “التقدم” بالرباط، أكد في تصريح “لليوم 24” أن خطة أمنية محكمة وبروتوكول عمل خاص بمختلف الأجهزة لتأمين هذه التظاهرة العالمية والمشاركين فيها وجمهورها، الذي يصل تعداده إلى 2 مليون شخص يتوافدون من مختلف جهات المملكة، وكذا من خارج أرض الوطن.

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في السياق ذاته، مصادر بولاية الأمن أكدت للموقع أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، رفقة ياسين المنصوري، مدير “لادجيد” قد اطلعا في زيارة ميدانية بوقت سابق على آخر الترتيبات التي تقودها مختلف الأجهزة المشاركة في العملية، وكذا مدى جاهزيتها.