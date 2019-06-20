فرقة طرباند وأوركسترا المعهد في مهرجان فلسطين الدولي | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 25/ 06/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: مسرح أوديتوريوم مار يوسف، الناصرة

ضمن فعاليّات مهرجان فلسطين الدولي، تستضيف جمعية الثقافة العربية فرقة طرباند وأوركسترا معهد إدوارد سعيد للموسيقى.

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طرباند، الفرقة العربیة السویدیة الحاصلة على جائزة "أفضل فرقة موسیقیة" في السوید للعام 2017. هي مجموعة مؤلفة من ستة موسیقیین أسستها العراقیة مصریة الأصل نادین الخالدي عام 2008 في مالمو، السوید.

أوركسترا معهد إدوارد سعيد تتكون من طلاب حاليين وسابقين ومعلمين وأصدقاء وضيوف المعهد. تطورت الأوركسترا لتصبح مكونة من 75 عضوًا، تتضمن المشاركة في الأوركسترا تدريبًا على مستوى رفيع للموسيقيين الفلسطينيين الشباب، تشمل برامج الأوركسترا ترتيبات الموسيقى العربية التقليدية، إلى جانب الموسيقى من قبل عظماء الموسيقى الكلاسيكية.

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