عامر زهر في رام الله | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 25/ 06/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: الرياض، رام الله Advertisements يقدم الكوميديان الفلسطيني عامر زهر عرض ستاند أب كوميدي في رام الله، يومي 25 و26 حزيران (يونيو) 2019. عامر زهر كوميدي فلسطيني أمريكي وُلد في الأردن لاجئًا فلسطينيًا أصله من الناصرة، ثم انتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثالثة من عمره. عامر زهر كاتب وصانع أفلام وناشط سياسي وأستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة ديترويت. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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