شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:33 مساءً, 20 يونيو 2019 م المناطق - واس لقي مالايقل عن 14 مدنياً من بينهم 7 أطفال وامرأتان وعاملان بمنظمة إنسانية محلية مصرعهم جراء غارات استهدف بها الجيش السوري بلدات وقرى بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

مما يذكر أن تنظيم “هيئة تحرير الشام” وفصائل أخرى أقل نفوذاً منها تنتشر بتلك المحافظة.

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