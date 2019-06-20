الكويت والبحرين تفضلان اربيل على كربلاء في بطولة غرب آسيا

الاتحادان الكويتي والبحريني، كانا تقدما بطلب من اتحاد غرب آسيا لأن تقام مباريات منتخبيهما في البطولة بمدينة أربيل وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي سبق وعُقد في عمّان مع ممثلي المنتخبات المشاركة.

واجرى وفد من اتحاد غرب آسيا، زيارة الى مدينة اربيل للاطلاع على التحضيرات، فالوفد الذي تألف من الأمين العام خليل السالم وأحمد قطيشات مدير البطولة وعروبة الحسيني مدير الشؤون الإدارية، ابدى ارتياحه الكبير على سير التحضيرات.



وسيتابع وفد غرب آسيا زيارته التفقدية لمدينة أربيل خلال اليومين القادمين بتفقد الملاعب التدريبية والفنادق في أربيل بالإضافة الى الاطلاع على الخطط الأمنية التي سيتم العمل بها خلال فترة البطولة، ثم التوجه الى كربلاء للاطمئنان على سير التحضيرات في المدينة خلال الايام القادمة.

وخلال اجتماع الوفد برئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود، جرى التأكيد على تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين؛ واحدة في مدينة كربلاء تضم خمسة منتخبات وسيترأسها المنتخب العراقي باعتباره المنظم، والأخرى في مدينة أربيل مكونة من أربعة منتخبات وسيترأسها المنتخب الأردني بصفته وصيف النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة عام 2014.

