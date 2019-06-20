بالفيديو: طرق مداخل العاصمة متدهورة والحكومة المحلية تعتزم معالجتها قريبا

ومن هذا المنطلق، فقد أكد اعضاء في مجلس المحافظة انهم شخصوا الاخطاء، وسيعملون على تصحيحها في الايام المقبلة.

من جهة أخرى، انتقد مواطنون عمل الجهات المعنية التي عمدت الى تشييد بنايات تقدر بالملايين، تحت ذريعة استخدامها كسيطرات ذكية. لكن الحقيقة تقول خلاف ذلك، فقد بنيت هذه السيطرات وبقيت على حالها ولم تستغل من قبل الجهات الامنية.



الى ذلك، تتعرض اغلب طرق مداخل العاصمة للتكسر والتخسف والتموج بفعل مرور مركبات الحمل عليها وعدم توفير مداخل خاصة بها، فضلا عن تجاوز الحمولة المقررة... وهذا ما يجعلنا نشاهد، ونحن ندخل من اي مدخل في العاصمة، شوارع وكأن فيها انتفاخات طويلة لا تنتهي الا على بعد كيلومترات.

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