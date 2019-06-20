اوضاع مربكة تعيشها المداخل والسيطرات في العاصمة. فانتشارالنفايات على جوانب الطرق المعبدة اثر بشكل كبير على المداخل.
ومن هذا المنطلق، فقد أكد اعضاء في مجلس المحافظة انهم شخصوا الاخطاء، وسيعملون على تصحيحها في الايام المقبلة.
من جهة أخرى، انتقد مواطنون عمل الجهات المعنية التي عمدت الى تشييد بنايات تقدر بالملايين، تحت ذريعة استخدامها كسيطرات ذكية. لكن الحقيقة تقول خلاف ذلك، فقد بنيت هذه السيطرات وبقيت على حالها ولم تستغل من قبل الجهات الامنية.
الى ذلك، تتعرض اغلب طرق مداخل العاصمة للتكسر والتخسف والتموج بفعل مرور مركبات الحمل عليها وعدم توفير مداخل خاصة بها، فضلا عن تجاوز الحمولة المقررة... وهذا ما يجعلنا نشاهد، ونحن ندخل من اي مدخل في العاصمة، شوارع وكأن فيها انتفاخات طويلة لا تنتهي الا على بعد كيلومترات.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طرق مداخل العاصمة متدهورة والحكومة المحلية تعتزم معالجتها قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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