مجلس الأمن القومي الاميركي يعقد اجتماعاً بشأن إيران

عقد مجلس الأمن القومي الاميركي، الخميس، اجتماعا بشأن إيران بعد ساعات من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جنوب إيران.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، إنه "إذا خضعنا للابتزاز الإيراني فإن كوريا الشمالية ستقدم على نفس الأعمال".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر "تويتر"، أن "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة اليوم.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.
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