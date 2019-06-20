مجلس الأمن القومي الاميركي يعقد اجتماعاً بشأن إيران

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن "مجلس الأمن القومي الاميركي بالبيت الأبيض يعقد اجتماعاً حول إيران بحضور مسؤولي وزارة الدفاع".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، إنه "إذا خضعنا للابتزاز الإيراني فإن كوريا الشمالية ستقدم على نفس الأعمال".



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر "تويتر"، أن "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة اليوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

