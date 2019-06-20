جمارك كردستان تصدر قرارا بشأن إستيراد نوعين من السيارات وتحدت الموعد الأخير لدخولها

اعلنت مديرية جمارك اقليم كردستان، الخميس، قرارا بشأن إستيراد نوعين من السيارات، وحدت الموعد الأخير لدخولها.

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بحسب الكتاب المرقم 10975 الصادر عن المديرية هذا اليوم، فإن الأول من شهر تموز المقبل هو آخر موعد لدخول السيارات الأوروبية التي لا تمتلك أية أوليات".



واضافت المديرية، "وبحسب الكتاب أيضآ اليوم الخميس هو آخر موعد لإستلام الوصل الكمركي، ولن يتم إجراء أية معاملة سابقة بعد هذا التاريخ"، مبينة ان "الكتاب يشير الى أن السيارات الأوروبية التي سبق أن تم تسجيلها وعادت بعد مغادرتها إقليم كردستان غير مشمولة بالقرار".

