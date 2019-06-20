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خاميس يعلق على انباء انتقاله الى نابولي

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2019-06-20 | 16:54

خاميس يعلق على انباء انتقاله الى نابولي

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رد لاعب والمنتخب الكولومبي، خاميس رودريجيز، على شائعات انتقاله إلى نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط خاميس بالانضمام إلى نابولي، وسط تقارير مختلفة تتفق على أن النادي الإيطالي يقترب من حسم صفقة خاميس والإعلان الرسمي سيكون بعد كوبا أمريكا.

خاميس رد في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" الإيطالية: "نابولي نادٍ كبير وله تاريخ ولعب له لاعبين عظماء مثل مارادونا".


وأضاف: "اعتقد أنني سعيد بما يدور حولي، نابولي فريق كبير وشرف لي ارتباط اسمي بالانتقال إليهم".

واختتم: "الآن أفكر فقط في منتخب بلادي ومساعدته ببطولة كوبا أمريكا، ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث".

اللاعب الكولومبي انتهت اعارته الشهر الجاري من بايرن ميونخ بعد موسمين، والان يعتبر لاعباً لريال مدريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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