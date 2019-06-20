خاميس يعلق على انباء انتقاله الى نابولي

وارتبط خاميس بالانضمام إلى نابولي، وسط تقارير مختلفة تتفق على أن النادي الإيطالي يقترب من حسم صفقة خاميس والإعلان الرسمي سيكون بعد كوبا أمريكا.

خاميس رد في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" الإيطالية: "نابولي نادٍ كبير وله تاريخ ولعب له لاعبين عظماء مثل مارادونا".



وأضاف: "اعتقد أنني سعيد بما يدور حولي، نابولي فريق كبير وشرف لي ارتباط اسمي بالانتقال إليهم".

واختتم: "الآن أفكر فقط في منتخب بلادي ومساعدته ببطولة كوبا أمريكا، ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث".

اللاعب الكولومبي انتهت اعارته الشهر الجاري من بايرن ميونخ بعد موسمين، والان يعتبر لاعباً لريال مدريد.