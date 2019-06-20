2019-06-20 | 16:54
175 مشاهدة
خاميس رد في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" الإيطالية: "نابولي نادٍ كبير وله تاريخ ولعب له لاعبين عظماء مثل مارادونا".
وأضاف: "اعتقد أنني سعيد بما يدور حولي، نابولي فريق كبير وشرف لي ارتباط اسمي بالانتقال إليهم".
واختتم: "الآن أفكر فقط في منتخب بلادي ومساعدته ببطولة كوبا أمريكا، ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث".
اللاعب الكولومبي انتهت اعارته الشهر الجاري من بايرن ميونخ بعد موسمين، والان يعتبر لاعباً لريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاميس يعلق على انباء انتقاله الى نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.