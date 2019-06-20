الرئيس الفرنسي يزور العراق نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه ينوي زيارة العراق قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن ماكرون قوله في تصريحات صحفية، قبل اجتماع للمجلس الأوروبي، إجابة عن سؤال حول زيارة محتملة له إلى إقليم كردستان العراق، "سوف أذهب قبل نهاية العام".
وستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي إلى العراق منذ انتخابه رئيساً للبلاد في أيار 2017.
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