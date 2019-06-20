تركيا تقضي بالسجن مدى الحياة على 151 متهما بتنفيذ انقلاب 2016 المزعوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق 151 شخصا في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب المزعوم التي جرت عام 2016.

وصدرت أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة بحق 128 شخصا فيما حكم 23 آخرون بالسجن مدى الحياة بعد ادانتهم بـ"محاولة قلب النظام الدستوري" والاغتيال ومحاولة الاغتيال.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" رجل الدين فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

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وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قد دعت في وقت سابق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، قائلة إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.