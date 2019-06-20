النائب العام الجديد بالسودان يؤدي اليمين أمام البرهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى النائب العام الجديد في السودان عبدالله أحمد عبدالله عوض، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك عقب إقالة المجلس العسكري الانتقالي النائب العام الوليد محمود، وقال مصدر بمكتب النائب العام السوداني: إن "المجلس العسكري الانتقالي أصدر اليوم الخميس قرارا بإعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد، وعين بدلا منه عبدالله أحمد عبدالله".





وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، وبحضور رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم حسن.