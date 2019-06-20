مقتل 18 داعشيا في عملية نيجرية فرنسية أمريكية مشتركة

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/6/20 06:40 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر تابعة لحركة بوكو حرام الإرهابية
أعلنت النيجر، الخميس، مقتل 18 إرهابيا من تنظيم داعش، في الصحراء الكبرى خلال عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأمريكية في الفترة من 8 إلى 18 يونيو/حزيران في غرب النيجر بالقرب من مالي.
وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان: "نفذت عملية عسكرية مشتركة كبيرة تجمع القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية بدعم من الشركاء الأمريكيين في الفترة من 8 إلى 18 يونيو/حزيران.
ونجحت العملية العسكرية المشتركة في قتل 18 إرهابيا، وأسر 5 إرهابيين بينهم ثلاثة نيجريين، وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".
وأمس الأربعاء، لقي شرطيان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح إثر هجوم شنه إرهابيون على مركز للشرطة عند المدخل الشمالي لنيامي، هو الأول الذي يقع عند أبواب عاصمة النيجر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشن فيها إرهابيون هجوما قريبا جدا من عاصمة النيجر التي تواجه هجمات متكررة تشنها جماعات إرهابية في الغرب و"بوكو حرام" في الجنوب الشرقي.
وفي 8 يونيو/حزيران، انفجرت مركبة للجيش الأمريكي على عبوة ناسفة، دون وقوع إصابات، بالقرب من بلدة أولام، وكان الجنود الأمريكيون متوجهين إلى حقل إطلاق النار عندما وقع الحادث.
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