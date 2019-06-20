ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيما.. وتحركات أمريكية في هرمز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.

وقال ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأ جسيما!" ، وقبل تنديد ترامب أعلن البيت الأبيض عقد اجتماع عاجل للإدارة الأمريكية لبحث سبل الرد على إسقاط طهران للطائرة المسيرة.



كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.

Advertisements

وفي ظل الإرهاب الإيراني اتخذت واشنطن عدة تدابير، منها الإعلان عن نشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط لردع أنشطة إيران المهددة للاستقرار والأمن والسلم بالمنطقة.

وفي مايو/أيار الماضي، بعدما علقت طهران بعض تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، أرسلت واشنطن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الخليج العربي، وقاذفات بي -52 إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، ونشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.