أوغلو يتقدم بانتخابات إسطنبول في ثالث استطلاع للرأي

كشفت نتائج ثالث استطلاع رأي خلال أسبوع حول جولة الإعادة بالانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التركية المقررة الأحد المقبل عن تفوق المعارض أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم بـ9 نقاط.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، اليوم الخميس، فقد أجرت الاستطلاع مؤسسة "قوندا"، وهي إحدى أكبر الشركات التركية المتخصصة في هذا المجال.

وحصل أكرم أوغلو على 49% من الأصوات، مقابل 40.9% لصالح يلدريم، والنسبة الباقية تتوزع على المرشحين الآخرين.

وشمل استطلاع الرأي 157 حيا سكنيا في إسطنبول، وشارك فيه 3498 شخصا.



ويأتي الكشف عن نتائج هذه الاستطلاع قبل أيام قليلة من جولة إعادة الانتخابات المحلية على منصب رئيس بلدية إسطنبول، والمقررة الأحد المقبل.





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وليس هذا هو الاستطلاع الأول من نوعه الذي يظهر تفوق إمام أوغلو، على يلدريم، إذ سبق أن أكدته استطلاعات أخرى جرت نهاية مايو/أيار الماضي، ويونيو/حزيران الجاري.

ووفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أوبتيمار" المعروفة بقربها إلى السلطة الحاكمة، مطلع الشهر الجاري، كشفت النتائج عن تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري بفارق 4 نقاط على مرشح حزب العدالة والتنمية، بنسبة 52%..

كما أجرت شركة أبحاث تركية تحمل اسم "Themis" استطلاعًا بين يومي 8 و12 يونيو/حزيران الجاري، من خلال المقابلات الشخصية في 23 قضاء بمدينة إسطنبول، وأظهرت النتائج التي تم الكشف عنها يوم 13 من ذات الشهر، تقدم أوغلو، على يلدريم بـ8 نقاط كاملة.

وبعد أقل من 24 ساعة الجمعة الماضي، كشفت مؤسسة (Areda) التركية للأبحاث (خاصة) تفوق أوغلو أيضا في نتائج استطلاع شارك فيه 9 آلاف و317 شخصا.

وفي الفترة بين 15، و20 مايو/أيار الماضي أجرت مؤسسة "ماك" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، استطلاعًا، بمشاركة 11 ألف شخص، كشف كذلك عن تقدم مرشح المعارضة.





ومُني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 31 مارس/آذار؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها إمام أوغلو.



وعلى وقع الهزيمة داخل إسطنبول، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو/حزيران؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.