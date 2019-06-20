بـ1000 جندي إضافي.. أمريكا ترفع درجة الاستعداد لردع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لمواجهة إرهاب إيران. واتهمت واشنطن طهران باستهداف ناقلتي نفط في منطقة خليج عمان وقدم الجيش الأمريكي الأدلة على تورط إيران في الحادث وجاء التحرك الأمريكي لوقف عدوان إيران وتحسبا لهجمات قد تستهدف أفراد الجيش الأمريكي بالمنطقة.

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