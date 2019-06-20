واشنطن ترسل قطعا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مصدر أمريكي، اليوم الخميس، إن واشنطن سترسل قطع بحرية أمريكية إلى موقع حطام طائرة مسيرة في المياه الدولية بعد إسقاط إيران لها.

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يشار إلى أن إيران أعلنت إسقاط طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الخميس، إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا بإسقاط الطائرة المسيرة.

وعقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض للرد على الهجوم الإيراني، ومن المقرر أن يعلن القرار الأمريكي خلال ساعات، بحسب ما أعلنته “العربية”.