شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: جهود قطع إيرادات النفط الإيراني ناجحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض اليوم (الخميس) إن جهود الولايات المتحدة لقطع إيرادات إيران من تصدير النفط عن طريق العقوبات تؤتي ثمارها. قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض اليوم (الخميس) إن جهود الولايات المتحدة لقطع إيرادات إيران من تصدير النفط عن طريق العقوبات تؤتي ثمارها. وقال نافارو في مقابلة مع فوكس نيوز: «ما نحاوله هنا، وبنجاح، هو قطع إيرادات صادراتهم، هم يبيعون النفط، ويبيعون البتروكيماويات، ويبيعون الحديد والصلب.. لذا فإن الأمر ناجح بلا ريب - إنه يعمل بشكل جميل.»



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: جهود قطع إيرادات النفط الإيراني ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.