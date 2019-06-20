شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: وقف صادرات السلاح البريطانية للمملكة سيساعد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، مشدداً على أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع.

وقال الجبير للصحفيين في لندن: «قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع».

وأضاف:«التحالف حليف للغرب ويخوض حرباً مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران».