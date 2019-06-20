شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها، مطالباً الدوحة بوقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم (الخميس): «فاض الكيل من قطر، وعليها أن تُغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معاً».

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية العلاقة مع قطر الآن بأنها كما كانت قبل شهر، وكما كانت قبل عام.