شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أكد مصدر بمكتب النائب العام السوداني اليوم (الخميس) أن المجلس العسكري الحاكم أقال النائب العام المكلف الوليد سيد احمد، وعين بدلاً عنه عبد الله احمد عبد الله.

ويأتي القرار بعد أيام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد، في أول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من أبريل الماضي.