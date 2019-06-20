شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: إيران خلقت وضعاً «بالغ الخطورة» في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، إن إيران خلقت وضعاً «بالغ الخطورة» وتهدد إمدادات النفط العالمية، مضيفاً أن قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، إن إيران خلقت وضعاً «بالغ الخطورة» وتهدد إمدادات النفط العالمية، مضيفاً أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة. وقال الجبير للصحفيين في لندن: «أعتقد أن الوضع خطير جداً بسبب السلوك العدواني لإيران». وتابع: «عندما تتدخل في حركة الشحن الدولية يكون لذلك تأثير على إمدادات الطاقة وتأثير على أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبشكل أساسي، يمس هذا كل شخص في العالم».



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