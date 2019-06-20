شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لجوء واشنطن للقوة ضد إيران ستكون له عواقب «كارثية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) أن أي استخدام للقوة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران سيقود إلى كارثة في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
وصرح بوتين خلال لقاء بثه التلفزيون مباشرة: «تقول الولايات المتحدة إنها لا تستبعد استخدام القوة.. سيكون ذلك كارثة على المنطقة».
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