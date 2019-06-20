مقتل 18 عنصراً من تنظيم داعش في عملية نيجرية فرنسية أميركية مشتركة

أعلنت ​وزارة الدفاع​ ​النيجر​ية في بيان أن "عملية عسكرية مشتركة كبيرة تجمع ​القوات المسلحة​ النيجرية وقوة برخان الفرنسية بدعم من الشركاء الأميركيين، نفذت في الفترة من 8 إلى 18 حزيران، تم ​القضاء​ في معسكر العدو على 18 إرهابيًا، وأسر 5 إرهابيين بينهم ثلاثة نيجريين"، مؤكدة أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".

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