إعفاء السياح ما دون 18 عاماً من تأشيرة دخول الإمارات

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية جميع السياح الذين يخططون لزيارتها خلال الصيف إلى الاستفادة من تسهيلات تتيحها لهم الدولة، وفي مقدمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من رسوم تأشيرة الدخول.
وأوضحت الهيئة أن “التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة، وأن الفترة تمتد من 15 تموز حتى 15 أيلول من كل عام”.
وأعلنت الهيئة أيضا، أنها “ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، وأنها تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الدولة ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية”.
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